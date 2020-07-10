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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574164912.html
В Тюменской области число жертв коронавируса достигло 19
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, таким образом, общее количество летальных случаев выросло до 19, сообщает в пятницу оперативный... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тюменская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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60
коронавирус в россии, тюменская область

В Тюменской области число жертв коронавируса достигло 19

13:10 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, таким образом, общее количество летальных случаев выросло до 19, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался пожилой мужчина с тяжелой двухсторонней пневмонией, протекавшей на фоне хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 19 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 85 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 3870), 60 человек выздоровели (за весь период 2374). Десять пациентов из общего числа болеющих находятся на аппаратах ИВЛ, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТюменская область
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