В Тюменской области число жертв коронавируса достигло 19

"Несмотря на все усилия врачей, скончался пожилой мужчина с тяжелой двухсторонней пневмонией, протекавшей на фоне хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 19 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.