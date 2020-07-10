В Тюменской области число жертв коронавируса достигло 19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, таким образом, общее количество летальных случаев выросло до 19, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался пожилой мужчина с тяжелой двухсторонней пневмонией, протекавшей на фоне хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 19 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 85 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 3870), 60 человек выздоровели (за весь период 2374). Десять пациентов из общего числа болеющих находятся на аппаратах ИВЛ, уточняет штаб.
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