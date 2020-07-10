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В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:08
дмитрий песков
политика
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дмитрий песков, политика

В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

13:08 10.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведется. И отсутствие дня тишины на этот раз было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования (по поправкам в конституцию - ред.). А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, поэтому, насколько мне известно, никаких обсуждений не ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле возможность отмены дня тишины перед сентябрьскими выборами и запрета на публикацию exit-poll до закрытия участков.
Единый день голосования пройдет 13 сентября этого года.
Согласно российскому законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до голосования. За сутки до начала голосования наступает так называемый "день тишины", когда запрещена любая агитация. Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты, которые должны быть не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
6 июля, 11:30
Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
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