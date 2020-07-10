В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

"Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведется. И отсутствие дня тишины на этот раз было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования (по поправкам в конституцию - ред.). А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, поэтому, насколько мне известно, никаких обсуждений не ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле возможность отмены дня тишины перед сентябрьскими выборами и запрета на публикацию exit-poll до закрытия участков.