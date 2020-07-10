Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в четверг обнародовал аудиозапись телефонного разговора якобы Порошенко с Путиным от 30 апреля 2016 года, в котором они обсуждали минские переговоры по Донбассу, и то, как бывшему украинскому президенту работается на посту.
"Первое, мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даем в сообщениях пресс-службы. Второе, что касается опубликованной записи, мне не известно о том, что такой разговор мог иметь место и также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить достоверность записи.
Песков отметил, что понимает, о какой записи идет речь.