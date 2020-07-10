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Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:13
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андрей деркач, донбасс, петр порошенко, верховная рада украины, дмитрий песков, украина, в мире

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

13:07 10.07.2020 (обновлено: 13:13 10.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в четверг обнародовал аудиозапись телефонного разговора якобы Порошенко с Путиным от 30 апреля 2016 года, в котором они обсуждали минские переговоры по Донбассу, и то, как бывшему украинскому президенту работается на посту.
"Первое, мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даем в сообщениях пресс-службы. Второе, что касается опубликованной записи, мне не известно о том, что такой разговор мог иметь место и также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить достоверность записи.
Песков отметил, что понимает, о какой записи идет речь.
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Вчера, 17:23
В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"
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Андрей ДеркачДонбассПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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