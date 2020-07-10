Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

"Первое, мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даем в сообщениях пресс-службы. Второе, что касается опубликованной записи, мне не известно о том, что такой разговор мог иметь место и также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить достоверность записи.