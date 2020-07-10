В Кремле опровергли слова Зеленского о финансировании Медведчука в России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не финансирует главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук якобы "финансируется" из РФ. По его словам, "есть большие вопросы", касающиеся финансирования "Оппозиционной платформы – За жизнь", и нужно выяснить, "кто они такие". Политсила, в свою очередь, выражала мнение, что Зеленский с помощью Службы безопасности устраняет оппозицию в стране.
"Российская Федерация не финансирует Медведчука", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Зеленского.
По его словам, по всей видимости, у президента Украины имеется ошибочная информация.
Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Стороны, в частности, обсуждали поставки газа на Украину. Визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в РФ по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".