Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574164651.html
В Кремле опровергли слова Зеленского о финансировании Медведчука в России
Россия не финансирует главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:07
россия
виктор медведчук
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_0:25:601:363_1400x0_80_0_0_5a4e9755d6b13174390649b4e911f5a6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573587770.html
1
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_0:25:601:363_1400x0_80_0_0_5a4e9755d6b13174390649b4e911f5a6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_9:0:542:400_1400x0_80_0_0_c633aaa7b4a9e29c0894180b30a6a889.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_76:0:476:400_1400x0_80_0_0_8a6795c656bcec1aa0d52dcdcb9075b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктор медведчук, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле опровергли слова Зеленского о финансировании Медведчука в России

13:07 10.07.2020
376
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не финансирует главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук якобы "финансируется" из РФ. По его словам, "есть большие вопросы", касающиеся финансирования "Оппозиционной платформы – За жизнь", и нужно выяснить, "кто они такие". Политсила, в свою очередь, выражала мнение, что Зеленский с помощью Службы безопасности устраняет оппозицию в стране.
"Российская Федерация не финансирует Медведчука", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Зеленского.
По его словам, по всей видимости, у президента Украины имеется ошибочная информация.
Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Стороны, в частности, обсуждали поставки газа на Украину. Визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в РФ по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
28 июня, 15:23
"Ничего общего". Медведчук обвинил власти Украины в нарушении конституции
690003
Обсудить 1
РоссияВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Иван Сафронов в Лефортовском суде
В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии шпиономании в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров ответил на обвинения о "сговоре" России с талибами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль приветствовал участие команды Telegram в дискуссиях по IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Лавров: В Америке практически любой человек, прослужив на государственной должности, пишет книгу
Лавров прокомментировал выход книги Болтона
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель проведет встречи с премьерами Италии и Испании
Президент РФ Владимир Путин
Песков: обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было
Кремль
В Кремле ответили на высказывания о неосталинизме
Президент РФ Владимир Путин
Кремль ответил на сравнение президентства Путина со сталинским периодом
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал заявил, что разведен
Алексей Резников
В Киеве разъяснили позицию по пересмотру Минских соглашений
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Лавров рассказал о диалоге с США на всех уровнях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
Лента новостейМолния