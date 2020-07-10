Кремль приветствовал участие команды Telegram в дискуссиях по IT-отрасли

"Мы знаем, что сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории РФ, мы рады этому. Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которое было организовано нашим правительством в Татарстане. Мы считаем, что это очень полезно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, отмечают ли в Кремле тенденцию по развитию и улучшению отношений между властью и командой Telegram, а также о том, что послужило отправной точкой для развития этих отношений.