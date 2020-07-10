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Песков заявил об отсутствии шпиономании в России
Шпиономания в России, по сравнению с Европой и Америкой, отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:04
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
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353
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Песков заявил об отсутствии шпиономании в России

13:04 10.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Шпиономания в России, по сравнению с Европой и Америкой, отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием новых СМИ и информационных потоков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я, честно говоря, не знаю, действительно ли это наблюдается рост. Потому что эти дела, они фигурировали на повестке дня в течение последних пары десятилетий, я это точно помню. Не знаю, стало ли их сейчас больше или не больше", - ответил Песков на вопрос о том, с чем связан рост количества уголовных дел в области шпионажа.
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На уточняющую ремарку журналиста о том, что в последние годы стало больше именно резонансных дел, Песков отметил, что это можно объяснять "ростом открытости, ростом новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации и так далее".
"Это было всегда, эти дела. Дело в том, что ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлют на территории Российской Федерации. Они днем и ночью работают против российских госслужащих, против российских сотрудников спецслужб и так далее и тому подобное. И также не дремлет и наша контрразведка, которая противодействует этой деятельности", - отметил Песков.
"По сравнению, например, с Европой и с Америкой, в России отсутствует шпиономания, я вам так скажу", - уточнил пресс-секретарь президента.
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Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США.
Вину бывший журналист не признает. До "Роскосмоса" Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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