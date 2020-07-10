Песков заявил об отсутствии шпиономании в России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Шпиономания в России, по сравнению с Шпиономания в России, по сравнению с Европой Америкой , отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием новых СМИ и информационных потоков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Я, честно говоря, не знаю, действительно ли это наблюдается рост. Потому что эти дела, они фигурировали на повестке дня в течение последних пары десятилетий, я это точно помню. Не знаю, стало ли их сейчас больше или не больше", - ответил Песков на вопрос о том, с чем связан рост количества уголовных дел в области шпионажа.

На уточняющую ремарку журналиста о том, что в последние годы стало больше именно резонансных дел, Песков отметил, что это можно объяснять "ростом открытости, ростом новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации и так далее".

"Это было всегда, эти дела. Дело в том, что ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлют на территории Российской Федерации . Они днем и ночью работают против российских госслужащих, против российских сотрудников спецслужб и так далее и тому подобное. И также не дремлет и наша контрразведка, которая противодействует этой деятельности", - отметил Песков.

"По сравнению, например, с Европой и с Америкой, в России отсутствует шпиономания, я вам так скажу", - уточнил пресс-секретарь президента.

Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США.