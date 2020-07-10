В Кремле не располагают материалами дела Сафронова

"В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно. Мы такой информацией не располагаем", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли у общества шанс узнать, с чем именно связано дело Сафронова в большем объеме, чем просто определение о шпионаже.