В Кремле не располагают материалами дела Сафронова

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кремль не располагает материалами дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, это просто невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно. Мы такой информацией не располагаем", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли у общества шанс узнать, с чем именно связано дело Сафронова в большем объеме, чем просто определение о шпионаже.
Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США.
Вину бывший журналист не признает. До "Роскосмоса" Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.