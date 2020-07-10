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В Кремле не располагают материалами дела Сафронова
Кремль не располагает материалами дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, это просто невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:03
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
сша
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, сша, происшествия

В Кремле не располагают материалами дела Сафронова

13:03 10.07.2020
202
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кремль не располагает материалами дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, это просто невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно. Мы такой информацией не располагаем", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли у общества шанс узнать, с чем именно связано дело Сафронова в большем объеме, чем просто определение о шпионаже.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
11:05
Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США.
Вину бывший журналист не признает. До "Роскосмоса" Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
Иван Сафронов
12:18
В суде подтвердили, что счета Сафронова никто не арестовывал
400001
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковСШАПроисшествия
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