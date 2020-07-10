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Лавров рассказал о диалоге с США на всех уровнях
Россия не отказывается от встреч с США на высшем уровне, но пока таких договоренностей между сторонами нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:01
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россия, майк помпео, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, москва, сша, в мире

Лавров рассказал о диалоге с США на всех уровнях

13:01 10.07.2020
940
© Фото : МИД РФСовместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
© Фото : МИД РФ
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не отказывается от встреч с США на высшем уровне, но пока таких договоренностей между сторонами нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никто договоренностей (об обмене визитами на высшем уровне между РФ и США - ред.) не заключал, потому что договоренности о визите означают конкретную дату, конкретный город ... Но никто и не отказывается от визитов", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
По его словам, у Москвы нет недостатка в желании работать с американцами на всех уровнях.
"И у президента хороший контакт с американским лидером, я периодически общаюсь с (госсекретарем США) Майком Помпео, ну и на уровне наших заместителей тоже диалог идет. Так что никаких препятствий, если будет интерес с американской стороны, мы не видим", - добавил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
12:23
Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем
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РоссияМайк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинМоскваСШАВ мире
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