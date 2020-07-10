Лавров рассказал о диалоге с США на всех уровнях

"Никто договоренностей (об обмене визитами на высшем уровне между РФ и США - ред.) не заключал, потому что договоренности о визите означают конкретную дату, конкретный город ... Но никто и не отказывается от визитов", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".