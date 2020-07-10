https://ria.ru/20200710/1574164108.html
Лавров рассказал о диалоге с США на всех уровнях
Россия не отказывается от встреч с США на высшем уровне, но пока таких договоренностей между сторонами нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:01
2020-07-10T13:01
россия
майк помпео
дональд трамп
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
москва
сша
в мире
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россия
москва
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майк помпео, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, москва, сша, в мире