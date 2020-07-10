Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 12,5 тысячи

ТЕГЕРАН, 10 июл – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Иране приближается к 12,5 тысячи после гибели еще 142 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2262 новых случая заражения коронавирусом , скончались 142 человека.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 252 720, жертв – 12 447. При этом на данный момент выздоровели 215 500 человек.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.

В течение семи предыдущих дней Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.