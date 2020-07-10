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Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 12,5 тысячи
Число жертв коронавируса в Иране приближается к 12,5 тысячи после гибели еще 142 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:59
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 12,5 тысячи

12:59 10.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 10 июл – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране приближается к 12,5 тысячи после гибели еще 142 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2262 новых случая заражения коронавирусом, скончались 142 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 252 720, жертв – 12 447. При этом на данный момент выздоровели 215 500 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.
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В течение семи предыдущих дней Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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