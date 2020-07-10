Лавров ответил на обвинения о "сговоре" России с талибами

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США до сих пор не предоставили доказательств обвинений в адрес России в связях с радикальным движением "Талибан", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я лишь могу подтвердить, что все это зиждется на очень недобросовестных спекуляциях. Никаких конкретных фактов представлено не было. Более того, ответственные сотрудники администрации, включая министра обороны, заявили о том, что им неизвестно о такого рода фактах. Все это опять вписано, как будто специально для этого все и создавалось, судя по всему, так оно и есть, во внутриполитическую борьбу накануне выборов", - заявил министр на онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020" "Россия и постковидный мир".
"Мы заинтересованы в том, чтобы в Афганистане и Россия, и США извлекли уроки из опыта, который был накоплен в этой многострадальной стране, и вместе с другими государствами, которые способны помочь успокоить ситуацию, прежде всего с Китаем, Ираном, Пакистаном, всеми остальными соседями Афганистана, помогли им завязать национальный диалог. Мы этим активно занимаемся", - подчеркнул Лавров.
Американская газета New York Times 26 июня опубликовала материал с утверждением, будто некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов за вознаграждение совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.