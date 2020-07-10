Лавров ответил на обвинения о "сговоре" России с талибами

"Я лишь могу подтвердить, что все это зиждется на очень недобросовестных спекуляциях. Никаких конкретных фактов представлено не было. Более того, ответственные сотрудники администрации, включая министра обороны, заявили о том, что им неизвестно о такого рода фактах. Все это опять вписано, как будто специально для этого все и создавалось, судя по всему, так оно и есть, во внутриполитическую борьбу накануне выборов", - заявил министр на онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020" "Россия и постковидный мир".