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Лавров ответил на обвинения о "сговоре" России с талибами
США до сих пор не предоставили доказательств обвинений в адрес России в связях с радикальным движением "Талибан", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:58
дональд трамп
сергей лавров
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китай
талибан
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дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, дмитрий песков, китай, талибан, сша, в мире

Лавров ответил на обвинения о "сговоре" России с талибами

12:58 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США до сих пор не предоставили доказательств обвинений в адрес России в связях с радикальным движением "Талибан", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я лишь могу подтвердить, что все это зиждется на очень недобросовестных спекуляциях. Никаких конкретных фактов представлено не было. Более того, ответственные сотрудники администрации, включая министра обороны, заявили о том, что им неизвестно о такого рода фактах. Все это опять вписано, как будто специально для этого все и создавалось, судя по всему, так оно и есть, во внутриполитическую борьбу накануне выборов", - заявил министр на онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020" "Россия и постковидный мир".
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
8 июля, 23:28
Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
"Мы заинтересованы в том, чтобы в Афганистане и Россия, и США извлекли уроки из опыта, который был накоплен в этой многострадальной стране, и вместе с другими государствами, которые способны помочь успокоить ситуацию, прежде всего с Китаем, Ираном, Пакистаном, всеми остальными соседями Афганистана, помогли им завязать национальный диалог. Мы этим активно занимаемся", - подчеркнул Лавров.
Американская газета New York Times 26 июня опубликовала материал с утверждением, будто некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов за вознаграждение совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
2 июля, 21:17
Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами
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Дональд ТрампСергей ЛавровМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковКитайТалибанСШАВ мире
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