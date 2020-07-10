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В Приамурье умер врач, заразившийся коронавирусом
Первый случай смерти медика, у которого был установлен COVID-19, скончался в Благовещенске, сообщил в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:55
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В Приамурье умер врач, заразившийся коронавирусом

12:55 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл - РИА Новости. Первый случай смерти медика, у которого был установлен COVID-19, скончался в Благовещенске, сообщил в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов.
"У нас сегодня печальная новость. Сегодня у нас, к сожалению, первый погибший среди врачей. Это врач-кардиолог Благовещенской станции "скорой помощи" Андрей Котенков, сегодня мы еще разбираемся, что послужило причиной гибели, но в анамнезе есть COVID", - сообщил Орлов.
Глава Приамурья добавил, что будет оказана поддержка из федерального бюджета, семья врача получит помощь и из регионального бюджета. Орлов выразил соболезнования родным и близким погибшего врача и призвал жителей региона соблюдать все рекомендации для профилактики COVID-19 и "не добавлять врачам дополнительной очень рискованной работы".
Как сообщало в пятницу правительство Приамурья, в регионе зарегистрировано 20 смертей от COVID-19, всего выявлено 2019 случаев заболевания, 917 человек выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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