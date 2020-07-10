https://ria.ru/20200710/1574163646.html
В Приамурье умер врач, заразившийся коронавирусом
Первый случай смерти медика, у которого был установлен COVID-19, скончался в Благовещенске, сообщил в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:55
2020-07-10T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий орлов
коронавирусы
здоровье - общество
благовещенск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов, коронавирусы, здоровье - общество, благовещенск, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл - РИА Новости.
Первый случай смерти медика, у которого был установлен COVID-19
, скончался в Благовещенске
, сообщил в Instagram
губернатор Амурской области Василий Орлов
.
"У нас сегодня печальная новость. Сегодня у нас, к сожалению, первый погибший среди врачей. Это врач-кардиолог Благовещенской станции "скорой помощи" Андрей Котенков, сегодня мы еще разбираемся, что послужило причиной гибели, но в анамнезе есть COVID", - сообщил Орлов.
Глава Приамурья добавил, что будет оказана поддержка из федерального бюджета, семья врача получит помощь и из регионального бюджета. Орлов выразил соболезнования родным и близким погибшего врача и призвал жителей региона соблюдать все рекомендации для профилактики COVID-19 и "не добавлять врачам дополнительной очень рискованной работы".
Как сообщало в пятницу правительство Приамурья, в регионе зарегистрировано 20 смертей от COVID-19, всего выявлено 2019 случаев заболевания, 917 человек выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.