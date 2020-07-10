В Приамурье умер врач, заразившийся коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл - РИА Новости. Первый случай смерти медика, у которого был установлен Первый случай смерти медика, у которого был установлен COVID-19 , скончался в Благовещенске , сообщил в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов

"У нас сегодня печальная новость. Сегодня у нас, к сожалению, первый погибший среди врачей. Это врач-кардиолог Благовещенской станции "скорой помощи" Андрей Котенков, сегодня мы еще разбираемся, что послужило причиной гибели, но в анамнезе есть COVID", - сообщил Орлов.

Глава Приамурья добавил, что будет оказана поддержка из федерального бюджета, семья врача получит помощь и из регионального бюджета. Орлов выразил соболезнования родным и близким погибшего врача и призвал жителей региона соблюдать все рекомендации для профилактики COVID-19 и "не добавлять врачам дополнительной очень рискованной работы".

Как сообщало в пятницу правительство Приамурья, в регионе зарегистрировано 20 смертей от COVID-19, всего выявлено 2019 случаев заболевания, 917 человек выздоровели и выписаны из больниц.