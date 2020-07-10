На Украине определили обладательницу самого большого бюста

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
Предыдущий рекорд самой большой натуральной груди на Украине был зафиксирован в 2016 году, обхват бюста составлял 128 сантиметров.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь" отвечает на вопросы журналистов
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь" отвечает на вопросы журналистов
"Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!" — написала Кузнецова.
Грудь Кузнецовой в обхвате составляет 135,5 сантиметра, такие цифры на своей странице фейсбуке приводит руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Кузнецова принимала участие в украинских телешоу "Кто сверху", "Модель XL" и в конкурсе красоты Miss Universe Plus Size 2019 года. Перед регистрацией рекорда ей пришлось пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить, что ее грудь настоящая.
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