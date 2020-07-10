На Украине определили обладательницу самого большого бюста

Пластический хирург назвал самый модный размер груди Очертания фигуры и лица, популярные у части россиянок в 90-е и нулевые годы, уже не пользуются популярностью. О новых тенденциях в этой деликатной сфере рассказал в интервью радио Sputnik звездный пластический хирург Гайк Бабаян.