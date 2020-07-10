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Глава СПЧ не видел серьезных нареканий по электронному голосованию
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что не видел каких-то серьезных нареканий по электронному голосованию по... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:53
2020-07-10T12:53
голосование по поправкам в конституцию
россия
валерий фадеев
конституция рф
общество
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РИА Новости
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россия, валерий фадеев, конституция рф, общество
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев
сообщил, что не видел каких-то серьезных нареканий по электронному голосованию по поправкам в конституцию.
"Я не специалист, но, мне кажется, что электронное голосование прошло нормально. Я не видел каких-то серьезных нареканий по электронному голосованию", - сказал Фадеев в интервью РИА Новости.
Также, по его мнению, опыт недельного голосования оказался положительным и можно использовать такую систему продолжительностью в два-три дня.
"В один день кто-то на даче, кто-то забыл, у кого-то были домашние дела. А если это два-три дня, то больше возможностей прийти проголосовать", - пояснил глава совета.
Он добавил, что доклад по итогам голосования, работу над которым в данный момент ведет СПЧ, будет опубликован через несколько дней, в нем будут отражены главные вопросы, в частности касающиеся продолжительности голосования, практики электронной процедуры волеизъявления граждан.