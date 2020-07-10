Глава СПЧ не видел серьезных нареканий по электронному голосованию

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что не видел каких-то серьезных нареканий по электронному голосованию по поправкам в конституцию.

"Я не специалист, но, мне кажется, что электронное голосование прошло нормально. Я не видел каких-то серьезных нареканий по электронному голосованию", - сказал Фадеев в интервью РИА Новости.

Также, по его мнению, опыт недельного голосования оказался положительным и можно использовать такую систему продолжительностью в два-три дня.

"В один день кто-то на даче, кто-то забыл, у кого-то были домашние дела. А если это два-три дня, то больше возможностей прийти проголосовать", - пояснил глава совета.