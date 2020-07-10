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https://ria.ru/20200710/1574163442.html
Выяснилось, сколько сейчас можно заработать в сфере туризма
Количество вакансий в туристической отрасли России на начало июля выросло в 3,5 раза по сравнению с последними неделями периода самоизоляции, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:01
туризм
туризм
новости - туризм
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм

Выяснилось, сколько сейчас можно заработать в сфере туризма

13:01 10.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТуроператор "Нева" приостановил деятельность
Туроператор Нева приостановил деятельность
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Количество вакансий в туристической отрасли России на начало июля выросло в 3,5 раза по сравнению с последними неделями периода самоизоляции, сообщает RATA-News.
Средняя зарплата в этой сфере подросла на пять процентов и составила 33 700 рублей.
Правда, количество вакансий на 17 процентов не дотягивает до показателя за аналогичный период 2019 года. Но с 22 июня по 5 июля по сравнению с периодом 18-31 мая текущего года количество рабочих мест в туробласти в масштабах всей страны увеличилось на 236 процентов.
Самый большой рост числа вакансий – в девять раз – зафиксирован в Сочи. На втором месте — Москва с семикратным увеличением. В Санкт-Петербурге количество рабочих мест выросло на 215 процентов (3,2 раза), но оно на 64 процента меньше, чем в июле 2019 года.
Медленнее всего восстанавливается найм в Иркутске (плюс 64 процента), Красноярске и Омске (по плюс 52 процента).
К началу июля выросла и активность соискателей (количество запросов на контакт с работодателями) в турбизнесе: по сравнению с периодом 18-31 мая на 83 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 61 процент. При этом около половины кандидатов (44 процента) ищут работу в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи.
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Средняя зарплата по стране в группе профессий "Туризм, рестораны" составила 33 700 рублей. Это незначительное повышение по сравнению с концом мая – на пять процентов. В целом по России зарплаты остались почти такими же, как год назад.
Больше всего в сфере туризма среди крупнейших городов можно заработать в Москве, где средняя зарплата в начале июля составила 43 200 рублей в месяц, а также в Санкт-Петербурге (37 500 рублей) и в Сочи (37 200 рублей).
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