Выяснилось, сколько сейчас можно заработать в сфере туризма

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Количество вакансий в туристической отрасли России на начало июля выросло в 3,5 раза по сравнению с последними неделями периода самоизоляции, Количество вакансий в туристической отрасли России на начало июля выросло в 3,5 раза по сравнению с последними неделями периода самоизоляции, сообщает RATA-News.

Средняя зарплата в этой сфере подросла на пять процентов и составила 33 700 рублей.

Правда, количество вакансий на 17 процентов не дотягивает до показателя за аналогичный период 2019 года. Но с 22 июня по 5 июля по сравнению с периодом 18-31 мая текущего года количество рабочих мест в туробласти в масштабах всей страны увеличилось на 236 процентов.

Самый большой рост числа вакансий – в девять раз – зафиксирован в Сочи. На втором месте — Москва с семикратным увеличением. В Санкт-Петербурге количество рабочих мест выросло на 215 процентов (3,2 раза), но оно на 64 процента меньше, чем в июле 2019 года.

Медленнее всего восстанавливается найм в Иркутске (плюс 64 процента), Красноярске и Омске (по плюс 52 процента).

К началу июля выросла и активность соискателей (количество запросов на контакт с работодателями) в турбизнесе: по сравнению с периодом 18-31 мая на 83 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 61 процент. При этом около половины кандидатов (44 процента) ищут работу в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи.

Средняя зарплата по стране в группе профессий "Туризм, рестораны" составила 33 700 рублей. Это незначительное повышение по сравнению с концом мая – на пять процентов. В целом по России зарплаты остались почти такими же, как год назад.