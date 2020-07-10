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https://ria.ru/20200710/1574163310.html
В Лондоне продают редкую 400-летнюю статуэтку, найденную среди хлама
Редкую бронзовую статуэтку начала XVII-го века итальянского скульптора Антонио Сусини, которую нашли пенсионеры в коробке с безделушками, купленной за 12 фунтов РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, выставки, лондон

В Лондоне продают редкую 400-летнюю статуэтку, найденную среди хлама

18:13 10.07.2020
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© Фото : CHRISTIE'S Статуэтка "Крестьянин с посохом" итальянского скульптора Джамболоньи, выполненная в литейной мастерской Антонио Сусини
Статуэтка Крестьянин с посохом итальянского скульптора Джамболоньи, выполненная в литейной мастерской Антонио Сусини
© Фото : CHRISTIE'S
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Редкую бронзовую статуэтку начала XVII-го века итальянского скульптора Антонио Сусини, которую нашли пенсионеры в коробке с безделушками, купленной за 12 фунтов стерлингов на онлайн-аукционе в Южной Африке, выставили в этот четверг на аукционе Christie's в Лондоне, сообщает Evening Standard.
По информации издания, после тщательного осмотра бронзового предмета высотой 20 сантиметров, новые владельцы обратили внимание на сапоги изображенного мужчины — они напоминали стиль XVII-го века. Тогда супруги связались с Мило Дикинсоном, специалистом из Christie's.
Он установил, что статуэтку под названием "Peasant resting on his staff" создал примерно в 1600-м году Антонио Сусини — знаменитый флорентийский скульптор по мрамору и бронзе.

"Работы Сусини легко распознать по тщательной детализации и удивительной отделке поверхности. Эта статуэтка — превосходного качества", — прокомментировал Дикинсон.

Теперь пара вполне может разбогатеть. Начальная стоимость работы Антонио Сусини составила 25—35 тысяч фунтов стерлингов. В прошлом году аукционный дом Christie's продал произведение Сусини за один миллион фунтов стерлингов.
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