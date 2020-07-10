В Лондоне продают редкую 400-летнюю статуэтку, найденную среди хлама

Статуэтка "Крестьянин с посохом" итальянского скульптора Джамболоньи, выполненная в литейной мастерской Антонио Сусини

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Редкую бронзовую статуэтку начала XVII-го века итальянского скульптора Антонио Сусини, которую нашли пенсионеры в коробке с безделушками, купленной за 12 фунтов стерлингов на онлайн-аукционе в Южной Африке, Редкую бронзовую статуэтку начала XVII-го века итальянского скульптора Антонио Сусини, которую нашли пенсионеры в коробке с безделушками, купленной за 12 фунтов стерлингов на онлайн-аукционе в Южной Африке, выставили в этот четверг на аукционе Christie's в Лондоне, сообщает Evening Standard.

По информации издания, после тщательного осмотра бронзового предмета высотой 20 сантиметров, новые владельцы обратили внимание на сапоги изображенного мужчины — они напоминали стиль XVII-го века. Тогда супруги связались с Мило Дикинсоном, специалистом из Christie's.

Он установил, что статуэтку под названием "Peasant resting on his staff" создал примерно в 1600-м году Антонио Сусини — знаменитый флорентийский скульптор по мрамору и бронзе.

"Работы Сусини легко распознать по тщательной детализации и удивительной отделке поверхности. Эта статуэтка — превосходного качества", — прокомментировал Дикинсон.