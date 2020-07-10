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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574163282.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 86
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 84 до 86, сообщила администрация региона. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимирская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, владимирская область

Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 86

12:50 10.07.2020
239
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 84 до 86, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 9 июля их число выросло до 84.
"За период наблюдения в области отмечено 86 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3652 пациентов с коронавирусом, в том числе за 9 июля – 126 человек", - говорится в сообщении.
В инфекционных госпиталях региона сейчас находится 461 пациент с коронавирусом.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 155 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 14 пациентов с ОРВИ и 617 – с пневмонией.
Машина скорой помощи
11:08Распространение нового коронавируса
В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом
Всего на территории области зарегистрировано 4829 случаев заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимирская область
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