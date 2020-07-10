Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 86

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 9 июля их число выросло до 84.

"За период наблюдения в области отмечено 86 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3652 пациентов с коронавирусом, в том числе за 9 июля – 126 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 155 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 42 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 14 пациентов с ОРВИ и 617 – с пневмонией.