Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574163240.html
В Крыму начал работу новый состав общественной палаты
Первое заседание общественной палаты Крыма третьего состава состоялось в Крыму, председателем палаты вновь был избран Григорий Иоффе. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:50
александр форманчук
григорий иоффе
сергей аксенов (политик)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:16:3071:1743_1400x0_80_0_0_c534fcde669e60143e91b8ec6cb6e2a9.jpg
https://realty.ria.ru/20200710/1574155025.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:16:3071:1743_1400x0_80_0_0_c534fcde669e60143e91b8ec6cb6e2a9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_56:0:2787:2048_1400x0_80_0_0_0f5413c775dc8a9a4cd7c1fbf1d8909b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_397:0:2445:2048_1400x0_80_0_0_39b68fcbeaf771cb1508ab2e2629dacf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр форманчук, григорий иоффе, сергей аксенов (политик), политика

В Крыму начал работу новый состав общественной палаты

12:50 10.07.2020
49
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Первое заседание общественной палаты Крыма третьего состава состоялось в Крыму, председателем палаты вновь был избран Григорий Иоффе.
"Многие из вас были в предыдущем составе палаты… Очень много было сделано, много документов прошли через эту площадку... Новому составу хочу сказать: мы рассчитываем на вас, вы - фильтр, через который качественно будут проходить все нормативные акты, законы, предложения", - сказал в своем приветствии палате глава Крыма Сергей Аксенов.
Палата единогласно избрала председателем Григория Иоффе, других кандидатур предложено не было. Сам Иоффе отсутствовал по причине болезни. Палата избрала двух заместителей председателя палаты – ими вновь стали Александр Форманчук и Александр Рудяков. В новый состав палаты вошли 36 человек, на первом заседании присутствовали 32 человека. Руководитель аппарата ОП Крыма Владимир Дегтярев сообщил журналистам, что палата обновилась на 33% (12 человек).
Строительство жилого комплекса
10:47
Названы самые востребованные отрасли у инвесторов в Крыму
100000
Обсудить 0
Александр ФорманчукГригорий ИоффеСергей Аксенов (политик)Политика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Кремль
В Кремле ответили на высказывания о неосталинизме
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования
Президент РФ Владимир Путин
Песков: обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
ЦИК обсудит возможность проведения многодневного голосования осенью
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник проведет совещание с правительством по нацпроектам
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
В Конституцию Крыма могут внести изменения
Единый день голосования в регионах России
В ОП спрогнозировали волну фейков перед единым днем голосования
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров
Лавров: Ситуация в сфере международной стратегической стабильности деградирует
Лавров заявил о возросших рисках ядерного противостояния
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В СК сообщили об угрозах участникам процесса по делу Фургала
Офис телеканала RT
Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
Лента новостейМолния