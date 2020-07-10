Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о ней

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки рассказала, что никаких конфликтов в семье не было, хотя СМИ писали о ссорах.
По словам Ульяны Тепляковой, ее дочь любила петь, танцевать, снимать видео и играть в футбол. Училась она хорошо. В ближайшее время должен был состояться семейный праздник.
"У нее послезавтра день рождения, все должно было быть отлично", — поделилась Теплякова в беседе с "360".
Девочка пропала в пригороде Южно-Сахалинска 6 июля — вышла из дома и не вернулась. Несколько дней ее искали сотрудники МЧС, МВД, Следственного комитета, коммунальных служб и мэрии, а также волонтеры. Сегодня утром ее тело с признаками насильственной смерти нашли недалеко от села Ожидаево в Холмском районе, примерно в 30 километрах от Южно-Сахалинска.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что уже задержали подозреваемых в убийстве. По сведениям портала Sakh.com, это семейная пара.
Теплякова добавила, что о смерти дочери узнала в отделении СК. Об обвиняемых в убийстве ребенка она ничего не знает, кроме того что это семейная пара.
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