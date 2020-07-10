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Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды города Москвы группе работников транспортного комплекса, награждение было приурочено ко Дню московского транспорта,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:49
московское центральное кольцо (мцк)
сергей собянин
москва
московский метрополитен
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

12:49 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды города Москвы группе работников транспортного комплекса, награждение было приурочено ко Дню московского транспорта, который начиная с 2017 года отмечается ежегодно во вторую субботу июля.
"Несмотря на понятные ограничения, праздник есть праздник, и от имени москвичей я поздравляю всех работников общественного транспорта Москвы", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что считает московский транспорт лучшим в мире по объему перевозок, по качеству выполняемых транспортных услуг, по выполнению графика, по комфорту, по чистоте, которая играет важную роль.
"То, что было 10 лет назад на московском транспорте, и сегодня – это две большие разницы. В огромном количестве в метро приходят новые поезда, на дороги выходит уникальный инновационный транспорт – электробус, на маршруты выходят новые трамваи, хорошего европейского уровня. Некоторые направления транспорта, то же МЦК, стали не просто видом транспорта, но и городским аттракционом", - добавил мэр.
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Собянин отметил, что несколько лет назад в Москве наблюдалась тенденция, когда люди уходили из общественного транспорта и пересаживались на личное авто, из-за чего "все дружно стояли в пробках". На сегодняшний день, по его словам, наблюдается обратная тенденция.
Мэр добавил, что Московский транспорт продолжал активно работать несмотря на пандемию, благодаря всем мерам санитарной безопасности и сохранившемуся графику работы удалось спасти тысячи жизней людей.
"Это ваш огромный вклад в безопасность горожан, огромный вклад в развитие экономики, потому что мы сохранили транспортную инфраструктуру, которая является жизненной артерией города. Это большая заслуга... Спасибо вам, с праздником! Правительство Москвы и я всегда считал и считаю развитие московского транспорта, работу транспортников приоритетом нашего города", - заключил мэр.
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За большой вклад в повышение качества транспортных услуг и многолетний добросовестный труд мэр наградил четырех сотрудников ГУП "Московский метрополитен" и присвоил почетные звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы". Заслуги пяти работников транспортной отрасли Москвы отмечены Благодарностью мэра. Кроме того, за вклад в обеспечение перевозки пассажиров Благодарностью мэра награжден коллектив ООО "М.Такси", в котором работают порядка 300 человек.
В 2020 году День московского транспорта пройдет 11 июля, и в связи сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции формат мероприятий изменится. Вместо праздника транспортный комплекс Москвы организует благотворительный марафон "От всего сердца".
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Московское центральное кольцо (МЦК)Сергей СобянинМоскваМосковский метрополитенОбщество
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