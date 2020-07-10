Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды города Москвы группе работников транспортного комплекса, награждение было приурочено ко Дню московского транспорта, который начиная с 2017 года отмечается ежегодно во вторую субботу июля.

"Несмотря на понятные ограничения, праздник есть праздник, и от имени москвичей я поздравляю всех работников общественного транспорта Москвы", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что считает московский транспорт лучшим в мире по объему перевозок, по качеству выполняемых транспортных услуг, по выполнению графика, по комфорту, по чистоте, которая играет важную роль.

"То, что было 10 лет назад на московском транспорте, и сегодня – это две большие разницы. В огромном количестве в метро приходят новые поезда, на дороги выходит уникальный инновационный транспорт – электробус, на маршруты выходят новые трамваи, хорошего европейского уровня. Некоторые направления транспорта, то же МЦК , стали не просто видом транспорта, но и городским аттракционом", - добавил мэр.

Собянин отметил, что несколько лет назад в Москве наблюдалась тенденция, когда люди уходили из общественного транспорта и пересаживались на личное авто, из-за чего "все дружно стояли в пробках". На сегодняшний день, по его словам, наблюдается обратная тенденция.

Мэр добавил, что Московский транспорт продолжал активно работать несмотря на пандемию, благодаря всем мерам санитарной безопасности и сохранившемуся графику работы удалось спасти тысячи жизней людей.

"Это ваш огромный вклад в безопасность горожан, огромный вклад в развитие экономики, потому что мы сохранили транспортную инфраструктуру, которая является жизненной артерией города. Это большая заслуга... Спасибо вам, с праздником! Правительство Москвы и я всегда считал и считаю развитие московского транспорта, работу транспортников приоритетом нашего города", - заключил мэр.

За большой вклад в повышение качества транспортных услуг и многолетний добросовестный труд мэр наградил четырех сотрудников ГУП " Московский метрополитен " и присвоил почетные звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы". Заслуги пяти работников транспортной отрасли Москвы отмечены Благодарностью мэра. Кроме того, за вклад в обеспечение перевозки пассажиров Благодарностью мэра награжден коллектив ООО "М.Такси", в котором работают порядка 300 человек.