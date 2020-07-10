ЕР внесет в Госдуму пакет законопроектов по туризму

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов заявил, что партия " Единая Россия " планирует внести большое количество законопроектов, связанных с туризмом, в осеннюю сессию, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.

Выступая на онлайн-конференции компании Amadeus на тему "Цифровизация и межотраслевое сотрудничество в сфере туризма, транспорта и гостеприимства. Основные факторы скорейшего восстановления индустрии путешествий", он отметил, что поддерживает расширение полномочий Ростуризма

"Уверен, что схема взаимодействия и работы будет выстраиваться более эффективно", - подчеркнул Кривоносов.

Также парламентарий отметил, что партия "Единая Россия" уделяет особое внимание мерам поддержки туриндустрии и "в осеннюю сессию планируется внесение большого количества законопроектов, связанных с туризмом".

Депутат также отметил важность совместной работы экспертов туристической отрасли и государства, от позиции которых зависит то, каким будет путь России в новое будущее и вклад туризма в экономику страны.