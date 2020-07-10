https://ria.ru/20200710/1574163141.html
ЕР внесет в Госдуму пакет законопроектов по туризму
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов заявил, что партия "Единая... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:50
2020-07-10T12:50
туризм
туризм
сергей кривоносов
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
единая россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069136_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_390c8c07e57c00db3bd57c5bdaefb069.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сергей кривоносов, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, единая россия, общество
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов
заявил, что партия "Единая Россия
" планирует внести большое количество законопроектов, связанных с туризмом, в осеннюю сессию, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.
Выступая на онлайн-конференции компании Amadeus на тему "Цифровизация и межотраслевое сотрудничество в сфере туризма, транспорта и гостеприимства. Основные факторы скорейшего восстановления индустрии путешествий", он отметил, что поддерживает расширение полномочий Ростуризма
.
"Уверен, что схема взаимодействия и работы будет выстраиваться более эффективно", - подчеркнул Кривоносов.
Также парламентарий отметил, что партия "Единая Россия" уделяет особое внимание мерам поддержки туриндустрии и "в осеннюю сессию планируется внесение большого количества законопроектов, связанных с туризмом".
Депутат также отметил важность совместной работы экспертов туристической отрасли и государства, от позиции которых зависит то, каким будет путь России в новое будущее и вклад туризма в экономику страны.
"Эта встреча имеет большое значение, особенно в сегодняшних условиях, когда межведомственное взаимодействие становится все более актуальным для туризма", - резюмировал Кривоносов.