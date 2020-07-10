В Южной Осетии выявили два новых случая COVID-19

ЦХИНВАЛ, 10 июл - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Южной Осетии, сообщает Юго-Осетпотребнадзор.
"За сутки проведен 61 тест у граждан, которые находятся на карантине, два из них показали положительный результат, это граждане, прибывшие из Северной Осетии", - цитирует агентство "Рес" замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.
Всего в Южной Осетии было зафиксировано 87 случаев заражения коронавирусом, 85 человек выздоровели.
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
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