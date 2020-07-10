В Южной Осетии выявили два новых случая COVID-19

"За сутки проведен 61 тест у граждан, которые находятся на карантине, два из них показали положительный результат, это граждане, прибывшие из Северной Осетии", - цитирует агентство "Рес" замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.