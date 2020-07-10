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В Южной Осетии выявили два новых случая COVID-19
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Южной Осетии, сообщает Юго-Осетпотребнадзор. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, южная осетия, грузия

В Южной Осетии выявили два новых случая COVID-19

12:47 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 10 июл - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Южной Осетии, сообщает Юго-Осетпотребнадзор.
"За сутки проведен 61 тест у граждан, которые находятся на карантине, два из них показали положительный результат, это граждане, прибывшие из Северной Осетии", - цитирует агентство "Рес" замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.
Всего в Южной Осетии было зафиксировано 87 случаев заражения коронавирусом, 85 человек выздоровели.
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участников испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
05:04Распространение нового коронавируса
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная ОсетияГрузия
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