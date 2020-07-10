Визит министра обороны Греции в США отложили

После обмена мнениями с министерством обороны США было решено временно отложить визит Панайотопулоса в Соединенные Штаты, говорится в сообщении.
"Новая дата визита скоро будет объявлена, как только будет заключено соответствующее соглашение с американской стороной. В то же время в ближайшие дни запланирован телефонный разговор между министром национальной обороны и его американским коллегой Марком Эспером", - сообщило министерство национальной обороны Греции.
Визит Панайотопулоса в США планировался 20-21 июля.
О том, что вскоре Панайотопулос посетит Вашингтон с первым официальным визитом по приглашению министра обороны Марка Эспера, было объявлено 13 июня, когда греческий министр по приглашению посла США в Афинах Джеффри Пайетта посещал объекты американской военной базы Суда на Крите.
Панайотопулос заявил тогда, что оборонное сотрудничество с Соединенными Штатами является одним из главных приоритетов для двух стран.
В октябре 2019 года Греция и США подписали обновленное Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Оно предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. До этого у США была лишь одна база – Суда на Крите.
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