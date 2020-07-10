Визит министра обороны Греции в США отложили

Панайотопулос заявил тогда, что оборонное сотрудничество с Соединенными Штатами является одним из главных приоритетов для двух стран.

В октябре 2019 года Греция и США подписали обновленное Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Оно предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. До этого у США была лишь одна база – Суда на Крите.