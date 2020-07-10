В Монголии продлили режим повышенной готовности из-за COVID

По информации агентства, это решение было принято в пятницу на первом заседании нового правительства страны.

Как сообщает Монцамэ со ссылкой на министерство здравоохранения страны, по состоянию на 9 июля в Монголии за все время зарегистрировали 227 завозных случаев заражения, 197 заболевших выздоровели. По всей стране 2996 человек находятся в изоляции по наблюдением медиков.