В Монголии продлили режим повышенной готовности из-за COVID

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство Монголии продлило режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса, до 31 июля, сообщает агентство Монцамэ.
По информации агентства, это решение было принято в пятницу на первом заседании нового правительства страны.
Как сообщает Монцамэ со ссылкой на министерство здравоохранения страны, по состоянию на 9 июля в Монголии за все время зарегистрировали 227 завозных случаев заражения, 197 заболевших выздоровели. По всей стране 2996 человек находятся в изоляции по наблюдением медиков.
Власти Монголии с 11 марта временно остановили все международные регулярные авиарейсы, международные железнодорожные пассажирские перевозки и ограничили передвижение через автомобильные КПП на российско-монгольской границе иностранных граждан и лиц без гражданства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
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