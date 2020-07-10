Онлайн-конференция, посвященная регулированию градостроительной политики

- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир ЯКУШЕВ;- председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;- председатель комиссии по вопросам градостроительства, государственной собственности и землепользования Московской городской Думы Елена НИКОЛАЕВА;- вице-президент Международной академии архитектуры (IAA), президент Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), народный архитектор РФ Андрей БОКОВ;- директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, профессор МААМ Михаил БЛИНКИН;- заместитель генерального директора института "Гипрогор", профессор МААМ Максим ПЕРОВ;- главный редактор журнала "Эксперт" Татьяна ГУРОВА;- эксперт постоянной Комиссии СПЧ по науке и образованию Евгений КУЗНЕЦОВ;- архитектор Лев КУПЕРШМИДТ.Что для нас город? Пространство для жизни, общечеловеческое благо, среда для развития человеческого капитала или ресурс рентной экономики? Как преодолеть глубокий кризис системы градостроительного регулирования? Какой должна быть современная и конкурентоспособная среда жизнедеятельности? Что такое город общего блага? Какие принципы должны быть положены в основу градостроительной политики? Возможно ли консолидированное видение у профессионального сообщества?На мероприятии будет представлена Национальная градостроительная хартия – документ, содержащий принципы новой градостроительной политики, направленной на преодоление существующего градостроительного хаоса и достижение пространственного порядка, соответствующего развитой стране XXI века.