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Работу сервисов "Мегафона" восстановили после сбоя
Российский сотовый оператор "Мегафон" восстановил работу своих сервисов после кратковременного сбоя, оператор Yota, в работе сети которого также возникли... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:39
yota
мегафон
технологии
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yota, мегафон, технологии, общество

Работу сервисов "Мегафона" восстановили после сбоя

12:39 10.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип оператора мобильной связи "Мегафон"
Логотип оператора мобильной связи Мегафон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип оператора мобильной связи "Мегафон". Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Мегафон" восстановил работу своих сервисов после кратковременного сбоя, оператор Yota, в работе сети которого также возникли проблемы, планирует устранить неполадки в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службах операторов.
В пятницу пользователи сотовых операторов "Мегафон" и Yota в России столкнулись с проблемами в работе сети, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов. По данным портала, перебои у "Мегафон" начались около 08.50 мск, а у Yota - 8.29 мск.
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При этом, по данным Downdetector, большинство пользователей "Мегафона" (48%) испытывали проблемы с доступом в интернет, 43% пользователей жаловались на проблемы с мобильной связью, еще 7% - на сбой всех сервисов. Пользователи Yota в основном испытывают проблемы с подключением к интернету (93%) и при попытке доступа к веб-сайту (6%).
"Сегодня утром у ряда абонентов в северо-западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены", - заявили в пресс-службе "Мегафона".
В свою очередь Yota работает над устранением неполадок. "В настоящий момент некоторые клиенты в северо-западном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы работаем над неполадками, в ближайшее время они будут устранены", - прокомментировали в пресс-службе оператора.
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