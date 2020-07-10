Работу сервисов "Мегафона" восстановили после сбоя

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский сотовый оператор " Российский сотовый оператор " Мегафон " восстановил работу своих сервисов после кратковременного сбоя, оператор Yota , в работе сети которого также возникли проблемы, планирует устранить неполадки в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службах операторов.

В пятницу пользователи сотовых операторов "Мегафон" и Yota в России столкнулись с проблемами в работе сети, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов. По данным портала, перебои у "Мегафон" начались около 08.50 мск, а у Yota - 8.29 мск.

При этом, по данным Downdetector, большинство пользователей "Мегафона" (48%) испытывали проблемы с доступом в интернет, 43% пользователей жаловались на проблемы с мобильной связью, еще 7% - на сбой всех сервисов. Пользователи Yota в основном испытывают проблемы с подключением к интернету (93%) и при попытке доступа к веб-сайту (6%).

"Сегодня утром у ряда абонентов в северо-западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены", - заявили в пресс-службе "Мегафона".