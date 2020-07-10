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В Ингушетии три пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
Три пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), всего в тяжелом состоянии в регионе сейчас находятся 23... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:38
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии три пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

12:38 10.07.2020
38
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Аппарат ИВЛ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Три пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), всего в тяжелом состоянии в регионе сейчас находятся 23 человека, сообщает региональный оперативный штаб.
"Всего в регионе госпитализировано 165 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 71, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в республике выявлено 25 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3253 человек. Выздоровели 2515 человек, скончался 71.
По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7403 человек, остаются под наблюдением 315 человек, в том числе 150 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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