В Ингушетии три пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Три пациента с Три пациента с COVID-19 Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), всего в тяжелом состоянии в регионе сейчас находятся 23 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

"Всего в регионе госпитализировано 165 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 71, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в республике выявлено 25 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3253 человек. Выздоровели 2515 человек, скончался 71.

По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7403 человек, остаются под наблюдением 315 человек, в том числе 150 – в условиях самоизоляции на дому.