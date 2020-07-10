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В СК сообщили об угрозах участникам процесса по делу Фургала
Участники процесса по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, заявил в суде следователь СК РФ. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:37
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

В СК сообщили об угрозах участникам процесса по делу Фургала

12:34 10.07.2020 (обновлено: 12:37 10.07.2020)
10017
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Участники процесса по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, заявил в суде следователь СК РФ.
"Несколько участников дела заявляли о поступлении угроз, они находятся под госзащитой", - сказал следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос об аресте губернатора.
Его просьбу о закрытом процессе поддержал и прокурор, отметивший, что это необходимо для обеспечения жизни и здоровья фигурантов дела, в том числе самого Фургала.
Сам обвиняемый заявил, что не ему никто не угрожал. "В мой адрес не поступало угроз, и я чувствую себя в безопасности", - ответил Фургал на вопрос судьи.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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незнайка на луне
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