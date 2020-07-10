В СК сообщили об угрозах участникам процесса по делу Фургала

Его просьбу о закрытом процессе поддержал и прокурор, отметивший, что это необходимо для обеспечения жизни и здоровья фигурантов дела, в том числе самого Фургала.

Сам обвиняемый заявил, что не ему никто не угрожал. "В мой адрес не поступало угроз, и я чувствую себя в безопасности", - ответил Фургал на вопрос судьи.