СПЧ подготовит заключение по законопроекту об удаленке

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проанализирует и подготовит свое заключение по законопроекту о регламентации удаленной работы в Трудовом кодексе, рассказал в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе обсуждения поправок в трудовое законодательство сообщил, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о регламентации удаленной работы в Трудовом кодексе 21 июля и принять постановление, в котором будут отражены основные направления последующей доработки инициативы.
"Мы обязательно будем изучать закон. Этот проект уже сейчас смотрит Борис Евгеньевич Кравченко - глава комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам. Будет анализ и наше мнение по этому поводу", - сказал Фадеев.
По его словам, такие изменения надо обязательно вносить в Трудовой кодекс.
"То, что работник не приходит в офис и не отмечается в табеле, может быть внутренним распоряжением руководства оформлено, но, тем не менее, такая форма не принята в нашей стране. Это некая самодеятельность сегодня", - уточнил глава Совета.