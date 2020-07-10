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СПЧ подготовит заключение по законопроекту об удаленке
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проанализирует и подготовит свое заключение по законопроекту о регламентации удаленной работы в Трудовом... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:34
валерий фадеев
андрей исаев
госдума рф
единая россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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валерий фадеев, андрей исаев, госдума рф, единая россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

СПЧ подготовит заключение по законопроекту об удаленке

12:34 10.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проанализирует и подготовит свое заключение по законопроекту о регламентации удаленной работы в Трудовом кодексе, рассказал в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе обсуждения поправок в трудовое законодательство сообщил, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о регламентации удаленной работы в Трудовом кодексе 21 июля и принять постановление, в котором будут отражены основные направления последующей доработки инициативы.
"Мы обязательно будем изучать закон. Этот проект уже сейчас смотрит Борис Евгеньевич Кравченко - глава комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам. Будет анализ и наше мнение по этому поводу", - сказал Фадеев.
По его словам, такие изменения надо обязательно вносить в Трудовой кодекс.
"То, что работник не приходит в офис и не отмечается в табеле, может быть внутренним распоряжением руководства оформлено, но, тем не менее, такая форма не принята в нашей стране. Это некая самодеятельность сегодня", - уточнил глава Совета.
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Валерий ФадеевАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
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