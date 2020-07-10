СПЧ подготовит заключение по законопроекту об удаленке

"Мы обязательно будем изучать закон. Этот проект уже сейчас смотрит Борис Евгеньевич Кравченко - глава комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам. Будет анализ и наше мнение по этому поводу", - сказал Фадеев.

"То, что работник не приходит в офис и не отмечается в табеле, может быть внутренним распоряжением руководства оформлено, но, тем не менее, такая форма не принята в нашей стране. Это некая самодеятельность сегодня", - уточнил глава Совета.