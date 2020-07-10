В Волгоградской области отложили открытие детских летних лагерей

Режим самоизоляции в Волгоградской области смягчен с 23 июня, он носит обязательный характер только для тех, кто вернулся из-за границы, рекомендательный - для людей старше 65 лет. При этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и обязательное ношение масок в транспорте и магазинах. В области работают салоны красоты, солярии и массажные салоны, летние веранды кафе. С 30 июня возобновили работы площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, возобновились индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах, с 1 июля полностью восстановлена работа общественного транспорта.