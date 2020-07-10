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В Волгоградской области отложили открытие детских летних лагерей
Старт летней оздоровительной кампании для детей откладывается в Волгоградской области до 1 августа, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:32
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, волгоградская область, общество

В Волгоградской области отложили открытие детских летних лагерей

12:32 10.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол в летнем лагере
Дети играют в пионербол в летнем лагере
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дети играют в пионербол в летнем лагере. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Старт летней оздоровительной кампании для детей откладывается в Волгоградской области до 1 августа, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Ранее планировалось, что детские оздоровительные лагеря в области начнут работу с 15 июля.
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"Начало летней оздоровительной кампании перенесено на 1 августа", - сообщили в администрации.
Режим самоизоляции в Волгоградской области смягчен с 23 июня, он носит обязательный характер только для тех, кто вернулся из-за границы, рекомендательный - для людей старше 65 лет. При этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и обязательное ношение масок в транспорте и магазинах. В области работают салоны красоты, солярии и массажные салоны, летние веранды кафе. С 30 июня возобновили работы площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, возобновились индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах, с 1 июля полностью восстановлена работа общественного транспорта.
По данным оперштаба, на 10 июля в Волгоградской области зарегистрировано 7240 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 94 за последние сутки. Выписаны 3836 человек, 47 скончались, в том числе двое - за минувшие сутки.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Волгоградская областьОбщество
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