https://ria.ru/20200710/1574161883.html
В Волгоградской области отложили открытие детских летних лагерей
Старт летней оздоровительной кампании для детей откладывается в Волгоградской области до 1 августа, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:32
2020-07-10T12:32
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, волгоградская область, общество
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости.
Старт летней оздоровительной кампании для детей откладывается в Волгоградской области
до 1 августа, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Ранее планировалось, что детские оздоровительные лагеря в области начнут работу с 15 июля.
"Начало летней оздоровительной кампании перенесено на 1 августа", - сообщили в администрации.
Режим самоизоляции в Волгоградской области смягчен с 23 июня, он носит обязательный характер только для тех, кто вернулся из-за границы, рекомендательный - для людей старше 65 лет. При этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и обязательное ношение масок в транспорте и магазинах. В области работают салоны красоты, солярии и массажные салоны, летние веранды кафе. С 30 июня возобновили работы площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, возобновились индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах, с 1 июля полностью восстановлена работа общественного транспорта.
По данным оперштаба, на 10 июля в Волгоградской области зарегистрировано 7240 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 94 за последние сутки. Выписаны 3836 человек, 47 скончались, в том числе двое - за минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.