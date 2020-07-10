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Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Россия не заинтересована, чтобы какая-либо страна Ближнего Востока повторила судьбу Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:32
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
сергей лавров
триполи
ливия
египет
в мире
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триполи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, сергей лавров, триполи, ливия, египет, в мире

Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке

12:32 10.07.2020
318
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не заинтересована, чтобы какая-либо страна Ближнего Востока повторила судьбу Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе онлайн сессии "Примаковских чтений" глава МИД отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы сталкивать лбами различные государства региона, чтобы тем самым получать предлог и повод продолжать и даже расширять порой здесь свое военное присутствие.
"Мы заинтересованы в том, чтобы развивать взаимовыгодные торгово-экономические, инвестиционные и прочие связи с этими государствами. И в этом смысле мы не хотим, чтобы какая-либо другая страна в этом регионе повторила судьбу Ливии, которую просто лишили государственности и не знают, как сейчас склеивать", - сказал Лавров.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарСергей ЛавровТриполиЛивияЕгипетВ мире
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