Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не заинтересована, чтобы какая-либо страна Ближнего Востока повторила судьбу Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе онлайн сессии "Примаковских чтений" глава МИД отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы сталкивать лбами различные государства региона, чтобы тем самым получать предлог и повод продолжать и даже расширять порой здесь свое военное присутствие.
"Мы заинтересованы в том, чтобы развивать взаимовыгодные торгово-экономические, инвестиционные и прочие связи с этими государствами. И в этом смысле мы не хотим, чтобы какая-либо другая страна в этом регионе повторила судьбу Ливии, которую просто лишили государственности и не знают, как сейчас склеивать", - сказал Лавров.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.