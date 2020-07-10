Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке

В ходе онлайн сессии "Примаковских чтений" глава МИД отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы сталкивать лбами различные государства региона, чтобы тем самым получать предлог и повод продолжать и даже расширять порой здесь свое военное присутствие.

"Мы заинтересованы в том, чтобы развивать взаимовыгодные торгово-экономические, инвестиционные и прочие связи с этими государствами. И в этом смысле мы не хотим, чтобы какая-либо другая страна в этом регионе повторила судьбу Ливии, которую просто лишили государственности и не знают, как сейчас склеивать", - сказал Лавров.