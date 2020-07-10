Лавров прокомментировал пограничный конфликт Индии и Китая

"У них произошли на линии фактического соприкосновения инциденты, весьма печальные, но мы приветствуем то, что немедленно состоялись контакты между военными, они продолжаются, есть какие-то договоренности конкретные по деэскалации ситуации. Контакты между политиками и дипломатами тоже прошли", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".