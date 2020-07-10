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Лавров прокомментировал пограничный конфликт Индии и Китая
Россия приветствует снижение напряженности между Индией и Китаем по пограничному вопросу и предпринимаемые контакты политиков, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:49
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
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353
60
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, индия, в мире

Лавров прокомментировал пограничный конфликт Индии и Китая

12:28 10.07.2020 (обновлено: 12:49 10.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия приветствует снижение напряженности между Индией и Китаем по пограничному вопросу и предпринимаемые контакты политиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У них произошли на линии фактического соприкосновения инциденты, весьма печальные, но мы приветствуем то, что немедленно состоялись контакты между военными, они продолжаются, есть какие-то договоренности конкретные по деэскалации ситуации. Контакты между политиками и дипломатами тоже прошли", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"Мы видим заинтересованность и индийской, и китайской стороны не допускать ухудшения отношений", - отметил он.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Госсекретарь США Майк Помпео
8 июля, 18:07
Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайИндияВ мире
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