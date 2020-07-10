https://ria.ru/20200710/1574161363.html
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Фургала
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:28
2020-07-10T12:49
уголовное дело сергея фургала
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
вячеслав фургал
сергей фургал
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574162363.html
1
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160519_0:210:2723:1742_1400x0_80_0_0_549daa6356c3f6ba076ccad6bfaa20d1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, вячеслав фургал, сергей фургал, происшествия