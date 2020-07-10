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Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Фургала
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:49
уголовное дело сергея фургала
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
вячеслав фургал
сергей фургал
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, вячеслав фургал, сергей фургал, происшествия

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Фургала

12:28 10.07.2020 (обновлено: 12:49 10.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об удалении прессы из зала попросил следователь, прокурор его поддержал.
"Ходатайство следователя удовлетворить, ради безопасности участников процесса провести заседание в закрытом режиме", - решил судья Артур Карпов.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хабаровский крайВячеслав ФургалСергей ФургалПроисшествия
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