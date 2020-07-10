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ОП готова направлять наблюдателей на выборы
Общественная палата РФ будет готова направить наблюдателей на выборы в случае, если соответствующее решение будет принято властями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:27
лидия михеева
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
общество
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353
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лидия михеева, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), общество

ОП готова направлять наблюдателей на выборы

12:27 10.07.2020
22
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ будет готова направить наблюдателей на выборы в случае, если соответствующее решение будет принято властями, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Мы понимаем, что если такая необходимость будет, все механизмы с нашей стороны продемонстрировали свою эффективность. Мы никому не отказываем, любая организация, любая политическая партия, любой человек индивидуально без каких-либо ограничений имел возможность на прошедшем голосовании стать наблюдателем", - рассказал Григорьев, отвечая на вопрос о том, готова ли ОП РФ обеспечивать наблюдателями дальнейшие выборные процедуры в случае, если такое решение будет принято властями.
То положение о подготовке общественных наблюдателей, которое было составлено под руководством секретаря ОП РФ Лидии Михеевой, по словам Григорьева, было "принципиально и максимально демократичным".
"Если такого рода закон будет принят, вся система общественных палат, естественно, готова это обеспечить для любых желающих организаций, партий, творческих союзов и персонально любых людей, которые желают и имеют право наблюдать, а это практически все люди, обладающие активным избирательным правом", - отметил Григорьев.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
За ходом голосования следило более полумиллиона наблюдателей, подготовленных системой общественных палат страны.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 14:20
Памфилова рассказала об обсуждении многодневного голосования на выборах
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Лидия МихееваМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Общество
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