ОП готова направлять наблюдателей на выборы

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ будет готова направить наблюдателей на выборы в случае, если соответствующее решение будет принято властями, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Общественная палата РФ будет готова направить наблюдателей на выборы в случае, если соответствующее решение будет принято властями, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев

"Мы понимаем, что если такая необходимость будет, все механизмы с нашей стороны продемонстрировали свою эффективность. Мы никому не отказываем, любая организация, любая политическая партия, любой человек индивидуально без каких-либо ограничений имел возможность на прошедшем голосовании стать наблюдателем", - рассказал Григорьев, отвечая на вопрос о том, готова ли ОП РФ обеспечивать наблюдателями дальнейшие выборные процедуры в случае, если такое решение будет принято властями.

То положение о подготовке общественных наблюдателей, которое было составлено под руководством секретаря ОП РФ Лидии Михеевой , по словам Григорьева, было "принципиально и максимально демократичным".

"Если такого рода закон будет принят, вся система общественных палат, естественно, готова это обеспечить для любых желающих организаций, партий, творческих союзов и персонально любых людей, которые желают и имеют право наблюдать, а это практически все люди, обладающие активным избирательным правом", - отметил Григорьев.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.