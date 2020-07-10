Адвокат Фургала ранее защищал экс-главу Росграницы Безделова

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала защищает адвокат Борис Кожемякин, который ранее представлял интересы экс-главы Росграницы Дмитрия Безделова.
Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте губернатора. На заседании в качестве защитника Фургала присутствует Кожемякин.
12:35Сказано в эфиреДепутаты ЛДПР Хабаровского края готовы сдать мандаты из-за дела ФургалаВ Хабаровске арестовали двух депутатов от ЛДПР. В интервью радио Sputnik и.о. координатора регионального отделения партии в Хабаровском крае Захар Синяговский заявил, что депутаты краевой думы от ЛДПР не исключают возможность сложить мандаты в знак протеста.
Известно, что Кожемякин ещё во времена СССР работал следователем военной прокуратуры, позже в Верховном суде СССР занимал должность заместителя начальника отдела военной коллегии.
В последние годы Кожемякин представлял интересы Безделова, в 2017 году получившего 9 лет колонии за хищения, и бывшего главы "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Юрия Хризмана в рамках одного из дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный".