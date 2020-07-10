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Адвокат Фургала ранее защищал экс-главу Росграницы Безделова
Обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала защищает адвокат Борис Кожемякин, который ранее представлял интересы экс-главы... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:09
росграница
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ссср
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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353
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росграница, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ссср, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия

Адвокат Фургала ранее защищал экс-главу Росграницы Безделова

12:26 10.07.2020 (обновлено: 13:09 10.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала защищает адвокат Борис Кожемякин, который ранее представлял интересы экс-главы Росграницы Дмитрия Безделова.
Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте губернатора. На заседании в качестве защитника Фургала присутствует Кожемякин.
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Депутаты ЛДПР Хабаровского края готовы сдать мандаты из-за дела ФургалаВ Хабаровске арестовали двух депутатов от ЛДПР. В интервью радио Sputnik и.о. координатора регионального отделения партии в Хабаровском крае Захар Синяговский заявил, что депутаты краевой думы от ЛДПР не исключают возможность сложить мандаты в знак протеста.
Известно, что Кожемякин ещё во времена СССР работал следователем военной прокуратуры, позже в Верховном суде СССР занимал должность заместителя начальника отдела военной коллегии.
В последние годы Кожемякин представлял интересы Безделова, в 2017 году получившего 9 лет колонии за хищения, и бывшего главы "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Юрия Хризмана в рамках одного из дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный".
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
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РосграницаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СССРУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
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