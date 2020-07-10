Адвокат Фургала ранее защищал экс-главу Росграницы Безделова

Депутаты ЛДПР Хабаровского края готовы сдать мандаты из-за дела Фургала В Хабаровске арестовали двух депутатов от ЛДПР. В интервью радио Sputnik и.о. координатора регионального отделения партии в Хабаровском крае Захар Синяговский заявил, что депутаты краевой думы от ЛДПР не исключают возможность сложить мандаты в знак протеста.