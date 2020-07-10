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В Сингапуре начались парламентские выборы
Парламентские всеобщие выборы проходят в Сингапуре в пятницу, сообщает Избирательный департамент Сингапура (ELD). РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:25
2020-07-10T12:25
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Парламентские всеобщие выборы проходят в Сингапуре
в пятницу, сообщает Избирательный департамент Сингапура (ELD).
"Сегодня утром на некоторых избирательных участках наблюдались более длинные очереди, чем обычно, после того как в 8 утра были открыты избирательные участки. Отчасти это связано с введением дополнительных мер безопасности для обеспечения безопасного голосования", - говорится в пресс-релизе Избирательного департамента.
Газета Straits Times сообщает, что к полудню пятницы уже проголосовали около 840 тысяч избирателей, или 31% от числа зарегистрированных на голосование.
Голосование проводится в день выборов с 8.00 до 20.00.
С 26 мая 2020 года в Сингапуре для избирателей действуют особые правила. Лица, инфицированные COVID-19, будут голосовать на специальных избирательных участках. Для защиты участников голосования от коронавируса будут предприняты дополнительные меры, в частности увеличенное количество избирательных участков, чтобы избежать столпотворения. Все избиратели обязаны соблюдать правила, носить маски и держать дистанцию.
Согласно Конституции Сингапура (1999), парламент и президент составляют законодательную власть в стране. Парламент состоит из избранных депутатов парламента и назначенных членов парламента. В парламенте текущего созыва 111 членов, на выборах 2020 года в избирательных округах будут избраны 93 депутата. Парламент избирается на пять лет, но может быть распущен в любое время до истечения срока его полномочий.