В Сингапуре начались парламентские выборы

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Парламентские всеобщие выборы проходят в Парламентские всеобщие выборы проходят в Сингапуре в пятницу, сообщает Избирательный департамент Сингапура (ELD).

"Сегодня утром на некоторых избирательных участках наблюдались более длинные очереди, чем обычно, после того как в 8 утра были открыты избирательные участки. Отчасти это связано с введением дополнительных мер безопасности для обеспечения безопасного голосования", - говорится в пресс-релизе Избирательного департамента.

Газета Straits Times сообщает, что к полудню пятницы уже проголосовали около 840 тысяч избирателей, или 31% от числа зарегистрированных на голосование.

Голосование проводится в день выборов с 8.00 до 20.00.

С 26 мая 2020 года в Сингапуре для избирателей действуют особые правила. Лица, инфицированные COVID-19, будут голосовать на специальных избирательных участках. Для защиты участников голосования от коронавируса будут предприняты дополнительные меры, в частности увеличенное количество избирательных участков, чтобы избежать столпотворения. Все избиратели обязаны соблюдать правила, носить маски и держать дистанцию.