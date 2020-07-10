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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200710/1574161154.html
Эксперт: закон о госбезопасности Гонконга не нарушает гражданских свобод
В России не согласны с утверждениями Запада о том, что Закон о Госбезопасности Гонконга ущемляет гражданские права и свободы. "Уверен, что свобода слова,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:25
россия-китай: главное
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китай
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353
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гонконг, китай

Эксперт: закон о госбезопасности Гонконга не нарушает гражданских свобод

12:25 10.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В России не согласны с утверждениями Запада о том, что Закон о Госбезопасности Гонконга ущемляет гражданские права и свободы. "Уверен, что свобода слова, публикаций, шествий, собраний, демонстраций не пострадает от нового закона", - заявил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" руководитель Экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
"Уже первая неделя действия закона убеждает в этом. В местной печати идет свободное обсуждение новой ситуации, высказываются разные точки зрения. Прошли массовые шествия в связи с годовщиной возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР. На них открыто высказывались разные, в том числе противоположные мнения. Произведенные местной полицией аресты были связаны не со свободой слова, а сепаратистскими заявлениями и действиями", - отмечает эксперт.
Он уверен, вступление в силу нового Закона "обеспечит Гонконгу мир и спокойствие, столь необходимые финансовому и транспортному центру мирового значения".
Закон о госбезопасности Гонконга был принят 30 июня и немедленно вступил в силу. Четвертая статья закона гарантирует соблюдение таких прав и свобод, как свобода слова, публикаций, шествий, собраний, демонстраций.
Вид с моря на Гонконг
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Россия-Китай: ГлавноеГонконгКитай
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