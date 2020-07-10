Эксперт: закон о госбезопасности Гонконга не нарушает гражданских свобод

"Уже первая неделя действия закона убеждает в этом. В местной печати идет свободное обсуждение новой ситуации, высказываются разные точки зрения. Прошли массовые шествия в связи с годовщиной возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР. На них открыто высказывались разные, в том числе противоположные мнения. Произведенные местной полицией аресты были связаны не со свободой слова, а сепаратистскими заявлениями и действиями", - отмечает эксперт.