Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

"По версии следствия, подозреваемый, занимая должность начальника главного управления МЧС России по Липецкой области, в октябре 2019 года получил от гендиректора коммерческой фирмы взятку в размере 1,5 миллиона рублей. В такую сумму оценил свои действия подозреваемый, создавший, вопреки требованиям законодательства, преимущественные условия для заключения госконтракта с взяткодателем на выполнение работ по реконструкции и расширению автоматизированной системы оповещения", — говорится в сообщении.