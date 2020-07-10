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Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:26
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
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липецкая область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

12:25 10.07.2020 (обновлено: 22:26 10.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК России по региону.
В отношении экс-руководителя ведомства возбуждено дело о получении взятки через посредника в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"По версии следствия, подозреваемый, занимая должность начальника главного управления МЧС России по Липецкой области, в октябре 2019 года получил от гендиректора коммерческой фирмы взятку в размере 1,5 миллиона рублей. В такую сумму оценил свои действия подозреваемый, создавший, вопреки требованиям законодательства, преимущественные условия для заключения госконтракта с взяткодателем на выполнение работ по реконструкции и расширению автоматизированной системы оповещения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, взятку подозреваемый получил через своего подчиненного. Действия других участников коррупционной схемы квалифицированы по статьям УК "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве".
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Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления СК России по региону, речь идет о Михаиле Салфетникове, который был уволен в конце июня — начале июля.

"В настоящее время проводится масштабный комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и роли конкретных должностных лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. В служебных кабинетах руководства ГУ МЧС России по Липецкой области и по месту их жительства проходят обыски, допрашиваются свидетели и очевидцы", — сообщает следствие.

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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Липецкая область
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