Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем

"Если попросят, если в этом будет интерес, мы не откажемся. У нас все-таки налаженные контакты и с теми, и с другими, и опыт нашего исторического развития все-таки позволяет судить, что какой-то потенциал у нас есть. Но повторю еще раз - если в этом регионе или где-то еще есть интерес в наших посреднических усилиях, мы всегда готовы постараться помочь, но навязываться никому не будем", - заявил министр на онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020" "Россия и постковидный мир".