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Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем
Россия не откажется от роли посредника в урегулировании между США и Китаем, если такое предложение поступит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:23
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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сергей лавров
гонконг
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в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, гонконг, китай, сша, в мире

Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем

12:23 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не откажется от роли посредника в урегулировании между США и Китаем, если такое предложение поступит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если попросят, если в этом будет интерес, мы не откажемся. У нас все-таки налаженные контакты и с теми, и с другими, и опыт нашего исторического развития все-таки позволяет судить, что какой-то потенциал у нас есть. Но повторю еще раз - если в этом регионе или где-то еще есть интерес в наших посреднических усилиях, мы всегда готовы постараться помочь, но навязываться никому не будем", - заявил министр на онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020" "Россия и постковидный мир".
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1 июля, 08:00
Китай против США: вызов принят
В последнее время отношения между США и Китаем обострились из-за Гонконга и ситуации с коронавирусом. США считают, что закон КНР о нацбезопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, США обвиняли КНР в сокрытии фактов, несвоевременной реакции на коронавирус. Китай отверг любую критику, заявив, что Гонконг - это внутреннее дело КНР, а в ситуации с COVID китайские власти с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровГонконгКитайСШАВ мире
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