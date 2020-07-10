Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не откажется от роли посредника в урегулировании между США и Китаем, если такое предложение поступит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если попросят, если в этом будет интерес, мы не откажемся. У нас все-таки налаженные контакты и с теми, и с другими, и опыт нашего исторического развития все-таки позволяет судить, что какой-то потенциал у нас есть. Но повторю еще раз - если в этом регионе или где-то еще есть интерес в наших посреднических усилиях, мы всегда готовы постараться помочь, но навязываться никому не будем", - заявил министр на онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020" "Россия и постковидный мир".
1 июля, 08:00Китай против США: вызов принят
В последнее время отношения между США и Китаем обострились из-за Гонконга и ситуации с коронавирусом. США считают, что закон КНР о нацбезопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, США обвиняли КНР в сокрытии фактов, несвоевременной реакции на коронавирус. Китай отверг любую критику, заявив, что Гонконг - это внутреннее дело КНР, а в ситуации с COVID китайские власти с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции.