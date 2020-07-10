Россия готова к любому развитию событий вокруг договора СНВ-3

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия сможет обеспечить свою безопасность и без действия ДСНВ, готова к любому развитию событий в случае непродления договора, при этом намерена продолжить диалог с Россия сможет обеспечить свою безопасность и без действия ДСНВ, готова к любому развитию событий в случае непродления договора, при этом намерена продолжить диалог с США , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Что мы будем делать в случае завершения срока действия договора: не знаю, говорить преждевременно. Мы готовы к любому развитию событий, при отказе от продления варианты могут быть различными, но общая направленность будет на продолжение диалога с США по стратегической проблематике, продолжение диалога и по новым инструментам контроля над вооружениями, в контексте всех факторов, влияющий на стратегическую стабильность",- сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".

Как заявил министр, РФ продление договора нужно не больше, чем оно нужно США.

"Нам продление нужно ровно настолько, насколько оно нужно американцам. Они сейчас усматривают в наших призывах продлить его без предварительных условий какую-то игру: Россия модернизировала весь свой ядерный арсенал, а у нас это только начинается, нас хотят стреножить, нам хотят связать руки. Абсолютно не так. Нам продление ДСНВ-3 нужно не больше, чем это нужно американцам",- сказал глава МИД.

"Мы знаем, и это твердая уверенность, твердое знание: мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную перспективу даже в отсутствие этого договора",- подчеркнул он.