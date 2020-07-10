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Лавров подтвердил встречу группы США — Россия по космосу в конце июля
Встреча экспертов США и России по космосу под кураторством замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:21
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353
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маршалл биллингсли, сергей лавров, сергей рябков, вена, сша, в мире

Лавров подтвердил встречу группы США — Россия по космосу в конце июля

12:21 10.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Встреча экспертов США и России по космосу под кураторством замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли пройдет в конце июля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Рябков с Биллингсли договорился в рамках процесса, который под их кураторством происходит, создать три рабочих группы. С 25, по-моему, по 30-е, или с 27 по 30 июля они в Вене проведут заседание рабочей группы по космосу, по транспарентности в ядерных оружейных делах и по военным доктринам, ядерным доктринам", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"Посмотрим, мы никогда не отказываемся от разговора", - добавил российский министр.
Ранее бюро госдепартамента по международной безопасности и нераспространению сообщило, что американо-российская рабочая группа по космосу в рамках обсуждения контроля над вооружением соберется в конце июля.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял Рябков, американскую Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
19 июня, 21:10
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