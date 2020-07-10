Лавров подтвердил встречу группы США — Россия по космосу в конце июля

"Посмотрим, мы никогда не отказываемся от разговора", - добавил российский министр.

Ранее бюро госдепартамента по международной безопасности и нераспространению сообщило, что американо-российская рабочая группа по космосу в рамках обсуждения контроля над вооружением соберется в конце июля.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял Рябков, американскую Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.