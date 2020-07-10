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В Югре продлили режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 27 июля включительно, сообщила глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наталья комарова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья комарова, общество

В Югре продлили режим обязательной самоизоляции

12:19 10.07.2020
18272
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 27 июля включительно, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба в пятницу.
Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, коронавирус в округе подтвержден у 11,7 тысячи человек, выздоровели около 6,4 тысячи из них, скончались 85 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья КомароваОбщество
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