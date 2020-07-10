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В суде подтвердили, что счета Сафронова никто не арестовывал
В Лефортовский суд Москвы не поступали материалы об аресте банковских счетов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и его родственников, сообщили РИА... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:18
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
сша
происшествия
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РИА Новости
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353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

В суде подтвердили, что счета Сафронова никто не арестовывал

12:18 10.07.2020
155
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Лефортовский суд Москвы не поступали материалы об аресте банковских счетов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и его родственников, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
"В суд материалы на арест счетов Сафронова и иных лиц, связанных с этим делом, не поступали", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня адвокат Сафронова Иван Павлов также заявлял агентству, что у родственников советника "Роскосмоса", с которыми взаимодействует защита, проблем со счетами нет, однако "не исключено, что ситуация в ближайшее время может измениться".
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США.
Вину бывший журналист не признает. До "Роскосмоса" Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
11:05
Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
200002
Обсудить 0
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
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