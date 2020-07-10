В суде подтвердили, что счета Сафронова никто не арестовывал

"В суд материалы на арест счетов Сафронова и иных лиц, связанных с этим делом, не поступали", - рассказал собеседник агентства.

Сегодня адвокат Сафронова Иван Павлов также заявлял агентству, что у родственников советника "Роскосмоса", с которыми взаимодействует защита, проблем со счетами нет, однако "не исключено, что ситуация в ближайшее время может измениться".