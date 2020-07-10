Эксперт: США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге

МОСКВА, 10 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге даже после принятия Китаем Закона о безопасности этого специального административного района КНР, заявил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" руководитель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский. . США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге даже после принятия Китаем Закона о безопасности этого специального административного района КНР, заявил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" руководитель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

Он напомнил, что открытое вмешательство официального Вашингтона в ситуацию в Гонконге началось еще в конце 2019 года, когда Трамп подписал "Акт о гражданских правах и демократии в Гонконге". Признанные Вашингтоном "виновными" в нарушении гражданских прав и демократии в Гонконге китайские чиновники могут стать невъездными в США, их счета и собственность - арестованы. В нынешнем году 1 июля Трамп объявил о решении приостановить особый таможенный режим из-за "отсутствия достаточной автономности Гонконга".

"Введенные санкции и вполне вероятное их ужесточение в обозримом будущем являются продолжением курса на дестабилизацию Гонконга как составной, неотъемлемой части КНР. В свою очередь, эта политика дестабилизации является продолжением стратегии дестабилизации Китая в целом. Создан еще один участок фронта "холодной войны" вдобавок к Тибету, Синьцзяну, Тайваню. Расширяются враждебные акции на главных участках фронта - торговле и технологиях", - констатирует Тавровский.