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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200710/1574160669.html
Эксперт: США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге
США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге даже после принятия Китаем Закона о безопасности этого специального административного района КНР,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:29
россия-китай: главное
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353
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китай, сша

Эксперт: США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге

12:27 10.07.2020 (обновлено: 12:29 10.07.2020)
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© REUTERS / Bobby YipПара делает селфи во время заката с видом на финансовый Центральный район Гонконга
Пара делает селфи во время заката с видом на финансовый Центральный район Гонконга
© REUTERS / Bobby Yip
МОСКВА, 10 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге даже после принятия Китаем Закона о безопасности этого специального административного района КНР, заявил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" руководитель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
Он напомнил, что открытое вмешательство официального Вашингтона в ситуацию в Гонконге началось еще в конце 2019 года, когда Трамп подписал "Акт о гражданских правах и демократии в Гонконге". Признанные Вашингтоном "виновными" в нарушении гражданских прав и демократии в Гонконге китайские чиновники могут стать невъездными в США, их счета и собственность - арестованы. В нынешнем году 1 июля Трамп объявил о решении приостановить особый таможенный режим из-за "отсутствия достаточной автономности Гонконга".
"Введенные санкции и вполне вероятное их ужесточение в обозримом будущем являются продолжением курса на дестабилизацию Гонконга как составной, неотъемлемой части КНР. В свою очередь, эта политика дестабилизации является продолжением стратегии дестабилизации Китая в целом. Создан еще один участок фронта "холодной войны" вдобавок к Тибету, Синьцзяну, Тайваню. Расширяются враждебные акции на главных участках фронта - торговле и технологиях", - констатирует Тавровский.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой
12:10
США ведут нечистоплотную борьбу в отношении Китая, заявил Лавров
По его словам, сердцевиной "холодной войны" Америки против Китая является осознание утраты мирового господства в первую очередь в экономике и финансах. "Наступление на "гонконгском участке фронта" с самого начала прошлогодних беспорядков было нацелено на нарушение стабильности, столь необходимой для финансовых операций Гонконга, который играет роль "стыковочного центра" финансовых систем Китая и Запада. На мой взгляд, в обозримом будущем в "холодной войне" Америки против Китая именно это станет направлением главного удара. Самый удобный повод – это ситуация в Гонконге после принятия Закона о национальной безопасности. США постараются подорвать его статус как международного финансового центра", - резюмирует собеседник информслужбы.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайСША
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