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Великобритания вернула обязательный карантин для прибывающих из Сербии
Великобритания исключила Сербию из списка стран, жители которых будут освобождены от обязательного карантина по прибытии в Англию, сообщил официальный... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:12
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, португалия, сербия, финляндия, норвегия, в мире

Великобритания вернула обязательный карантин для прибывающих из Сербии

12:12 10.07.2020
278
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания исключила Сербию из списка стран, жители которых будут освобождены от обязательного карантина по прибытии в Англию, сообщил официальный представитель правительства Соединенного Королевства.
В последнее время количество случаев COVID в Сербии растет, власти ужесточают ограничительные меры. Скончались 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных.
"Объединенный центр биобезопасности и Управление здравоохранения Англии обновили оценку коронавирусной угрозы по Сербии на основании последних данных. Правительство решило исключить Сербию из списка стран, от прибывающих из которых пассажиров не требуется соблюдать обязательную самоизоляцию... Оба списка - и этот, и перечень рекомендаций МИД по выезду за границу - обновлены с учетом последней оценки рисков", - сказал журналистам представитель правительства.
Подобное ограничение действует и в Шотландии. Власти Уэльса заявили, что поддержат решение властей Англии.
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Великобритания 3 июля опубликовала список стран, жители которых освобождаются от обязательного 14-дневного карантина по прибытии в Англию. В списке нет России, США и Бразилии. Нет и популярных у британских туристов Португалии и Болгарии. Зато жители Соединенного Королевства могут без боязни попасть в 14-дневный карантин провести летний отпуск в Испании, Греции, Италии, Франции и на Кипре.
"Авиакоридоры" открыты, в частности, с Австралией, Австрией, Багамами, Барбадосом, Бельгией, Хорватией, Чехией, Данией, Фиджи, Финляндией, Французской Полинезией, Германией, Гренландией, Гонконгом, Венгрией, Исландией, Ямайкой, Японией, Литвой, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Сейшельскими островами, Южной Кореей, Швейцарией, Тайванем, Турцией и Вьетнамом. Ранее карантин был отменен с Ирландией и британскими заморскими территориями. Правительство пообещало оперативно обновлять список.
Карантин в связи с пандемией COVID-19 был введен в Британии 23 марта. С середины июня власти постепенно ослабляют некоторые ограничительные меры, однако по-прежнему гражданам рекомендовано работать дома и отказаться от поездок по стране и за границу без лишней необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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