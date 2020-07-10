Великобритания вернула обязательный карантин для прибывающих из Сербии

"Объединенный центр биобезопасности и Управление здравоохранения Англии обновили оценку коронавирусной угрозы по Сербии на основании последних данных. Правительство решило исключить Сербию из списка стран, от прибывающих из которых пассажиров не требуется соблюдать обязательную самоизоляцию... Оба списка - и этот, и перечень рекомендаций МИД по выезду за границу - обновлены с учетом последней оценки рисков", - сказал журналистам представитель правительства.