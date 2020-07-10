Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574160328.html
Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти
Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти, но добыча пока останется на низком уровне по техническим причинам, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:35
халифа хафтар
ливия
турция
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/80/1563828091_0:0:3154:1775_1400x0_80_0_0_3f4cd0683e78f6d8b74c0158e4456ee3.jpg
https://ria.ru/20200629/1573613162.html
https://ria.ru/20200610/1572750348.html
ливия
турция
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/80/1563828091_0:0:3154:1775_1400x0_80_0_0_3f4cd0683e78f6d8b74c0158e4456ee3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/80/1563828091_423:0:3154:2048_1400x0_80_0_0_40f0c059f6012abe6bd5cb940d548efc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/80/1563828091_890:0:2938:2048_1400x0_80_0_0_c31312380314b8831114c55aadc17a5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
халифа хафтар, ливия, турция, египет, в мире

Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти

12:11 10.07.2020 (обновлено: 12:35 10.07.2020)
3618
© AP Photo / Vita JurevicieneТанкер с нефтью в порту
Танкер с нефтью в порту
© AP Photo / Vita Jureviciene
Танкер с нефтью в порту. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти, но добыча пока останется на низком уровне по техническим причинам, говорится в сообщении Национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC).
"Увеличение добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного резервуарам и инфраструктуре в результате незаконной блокады, введенной 17 января", - говорится в сообщении.
Флаг Ливии
29 июня, 11:22
Парламент Ливии одобряет идею нового распределения доходов от нефти
Первым судном, на которое будет загружена нефть, станет Kriti Bastion, которое отправится из нефтяного порта Es Sider.
При этом отмечается, что добыча нефти в стране будет ограничена техническими проблемами. "NOC сталкивается с огромными дополнительными затратами на ремонт инфраструктуры. Затраты на ремонт сети трубопроводов и наземного оборудования, а также на ремонт скважин составят миллиарды динаров", - добавляет NOC.
Ранее на текущей неделе NOC выпустила прогноз по добыче нефти в стране. Ожидается, что из-за нефтяной блокады показатель сократится в 2022 году до 650 тысяч баррелей в день с 1,22 миллиона баррелей в день в начале текущего года. При этом было отмечено, что потери от блокады уже составили 6,5 миллиарда долларов.
Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов. В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия
10 июня, 15:00
В Ливии приостановили добычу нефти на месторождении Эль-Филь
211101
Обсудить 0
Халифа ХафтарЛивияТурцияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Нефтяная качалка
Эксперт оценил прогноз о росте цены на нефть до 150 долларов за баррель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Работа нефтяных станков - качалок
Мексика заявила о выполнении обязательств по сделке ОПЕК+
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Лента новостейМолния