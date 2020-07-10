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Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти
Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти, но добыча пока останется на низком уровне по техническим причинам, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:11
2020-07-10T12:35
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РИА Новости
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халифа хафтар, ливия, турция, египет, в мире
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ливия
сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти, но добыча пока останется на низком уровне по техническим причинам, говорится в сообщении Национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC).
"Увеличение добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного резервуарам и инфраструктуре в результате незаконной блокады, введенной 17 января", - говорится в сообщении.
Первым судном, на которое будет загружена нефть, станет Kriti Bastion, которое отправится из нефтяного порта Es Sider.
При этом отмечается, что добыча нефти в стране будет ограничена техническими проблемами. "NOC сталкивается с огромными дополнительными затратами на ремонт инфраструктуры. Затраты на ремонт сети трубопроводов и наземного оборудования, а также на ремонт скважин составят миллиарды динаров", - добавляет NOC.
Ранее на текущей неделе NOC выпустила прогноз по добыче нефти в стране. Ожидается, что из-за нефтяной блокады показатель сократится в 2022 году до 650 тысяч баррелей в день с 1,22 миллиона баррелей в день в начале текущего года. При этом было отмечено, что потери от блокады уже составили 6,5 миллиарда долларов.
Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов. В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией
, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара
, политическую поддержку которому оказывает Египет
.