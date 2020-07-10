Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти

При этом отмечается, что добыча нефти в стране будет ограничена техническими проблемами. "NOC сталкивается с огромными дополнительными затратами на ремонт инфраструктуры. Затраты на ремонт сети трубопроводов и наземного оборудования, а также на ремонт скважин составят миллиарды динаров", - добавляет NOC.

Ранее на текущей неделе NOC выпустила прогноз по добыче нефти в стране. Ожидается, что из-за нефтяной блокады показатель сократится в 2022 году до 650 тысяч баррелей в день с 1,22 миллиона баррелей в день в начале текущего года. При этом было отмечено, что потери от блокады уже составили 6,5 миллиарда долларов.