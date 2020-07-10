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Эксперт оценил прогноз о росте цены на нефть до 150 долларов за баррель
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал прогноз аналитиков в Wall Street Journal о том, что цены на нефть к 2025 году... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:11
игорь юшков
ормузский пролив
ближний восток
россия
цены на нефть
нефть
экономика
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игорь юшков, ормузский пролив, ближний восток, россия, цены на нефть, нефть, экономика

Эксперт оценил прогноз о росте цены на нефть до 150 долларов за баррель

12:11 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал прогноз аналитиков в Wall Street Journal о том, что цены на нефть к 2025 году могут подняться выше 150 долларов за баррель, "довольно смелым заявлением". Об этом рассказал RT.
По его мнению, подобные цены могут возникнуть при существенном дефиците предложения.
"Но мы этого не видим", — подчеркнул Юшков.
По словам эксперта, такой рост цены на нефть возможен, если что-то случится с одним из крупных производителей: в этом случае возникнет "дыра" в предложении и дефицит создаст высокие цены.
Должно случиться что-то масштабное, что резко уберет одного из поставщиков", — пояснил Юшков, приведя в пример войну на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива — нефть в этом случае не сможет выходить из Персидского залива на мировой рынок.
Ранее аналитики в Wall Street Journal допустили, что нефтяные котировки могут подняться выше ста долларов за баррель, а к 2025 году — до 150.
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