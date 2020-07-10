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США ведут нечистоплотную борьбу в отношении Китая, заявил Лавров
США ведут борьбу в отношении Китая нечистоплотными методами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:10
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
гонконг
китай
сша
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353
60
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), гонконг, китай, сша, в мире

США ведут нечистоплотную борьбу в отношении Китая, заявил Лавров

12:10 10.07.2020
852
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США ведут борьбу в отношении Китая нечистоплотными методами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Понятно, что сейчас США ведут борьбу совершенно нечистоплотными приемами, все это видят, все это понимают. Выдвигаются односторонние требования, которые учитывают исключительно интересы Соединенных Штатов. Если следует отказ или предложение обсудить - отказ сразу отвергается как неприемлемый, вводятся санкции. Если предлагается обсудить, то обсуждение очень быстро переходит в ультиматум и завершается теми же санкциями - это торговые войны, тарифы и многое другое", - заявил Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"То, что в январе удалось договориться американцам и китайцам по первой фазе торговых договоров, и то, что сейчас с этой договоренностью происходит - весьма и весьма показательно", - подчеркнул министр.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
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"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГонконгКитайСШАВ мире
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