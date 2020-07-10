США ведут нечистоплотную борьбу в отношении Китая, заявил Лавров

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США ведут борьбу в отношении Китая нечистоплотными методами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Понятно, что сейчас США ведут борьбу совершенно нечистоплотными приемами, все это видят, все это понимают. Выдвигаются односторонние требования, которые учитывают исключительно интересы Соединенных Штатов. Если следует отказ или предложение обсудить - отказ сразу отвергается как неприемлемый, вводятся санкции. Если предлагается обсудить, то обсуждение очень быстро переходит в ультиматум и завершается теми же санкциями - это торговые войны, тарифы и многое другое", - заявил Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"То, что в январе удалось договориться американцам и китайцам по первой фазе торговых договоров, и то, что сейчас с этой договоренностью происходит - весьма и весьма показательно", - подчеркнул министр.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.