США ведут нечистоплотную борьбу в отношении Китая, заявил Лавров

"Понятно, что сейчас США ведут борьбу совершенно нечистоплотными приемами, все это видят, все это понимают. Выдвигаются односторонние требования, которые учитывают исключительно интересы Соединенных Штатов. Если следует отказ или предложение обсудить - отказ сразу отвергается как неприемлемый, вводятся санкции. Если предлагается обсудить, то обсуждение очень быстро переходит в ультиматум и завершается теми же санкциями - это торговые войны, тарифы и многое другое", - заявил Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".