Россия будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны, заявил Лавров

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия на предстоящем саммите "ядерной пятерки" ООН будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, мы будем эту тему - недопустимость ядерной войны и невозможность в ней победить - продвигать и в контексте предстоящего саммита "пятерки". Но самое главное, чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся в соответствующих документах между Советским Союзом и США. Именно ослабление этих формулировок показывает, что американцы, так они лёгкий комментарий дают, что они хотели бы размыть безапелляционность и безальтернативность этого принципа ", - заявил министр на онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020" "Россия и постковидный мир".
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.