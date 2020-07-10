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Россия будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны, заявил Лавров
Россия на предстоящем саммите "ядерной пятерки" ООН будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:09
сергей лавров
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353
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сергей лавров, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, оон, сша, в мире

Россия будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны, заявил Лавров

12:09 10.07.2020
300
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия на предстоящем саммите "ядерной пятерки" ООН будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, мы будем эту тему - недопустимость ядерной войны и невозможность в ней победить - продвигать и в контексте предстоящего саммита "пятерки". Но самое главное, чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся в соответствующих документах между Советским Союзом и США. Именно ослабление этих формулировок показывает, что американцы, так они лёгкий комментарий дают, что они хотели бы размыть безапелляционность и безальтернативность этого принципа ", - заявил министр на онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020" "Россия и постковидный мир".
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
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Сергей ЛавровСовет Безопасности ООНВладимир ПутинФранцияКитайООНСШАВ мире
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