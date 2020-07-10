Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров

"Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено", — сказал дипломат на онлайн-сессии "Примаковских чтений".