Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) определена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено", — сказал дипломат на онлайн-сессии "Примаковских чтений".
Кроме того, отметил он, США считают необходимым включить в разговор новейшие российские вооружения, что, "по большому счету, означает стучаться в открытую дверь".
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. При этом американский лидер Дональд Трамп говорил о желании выработать новый трехсторонний документ между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли. В свою очередь, Москва выступает за пролонгирование без предварительных условий.