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Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров
Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) определена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:41
договор снв-3
сергей лавров
китай
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
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Вообще в последнее время США ведут себя как гопник в трениках на районе.
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Если мы пойдем с Путиным, то вы-то просто сдохните в данной парадигме.
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
договор снв-3, сергей лавров, китай, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров

12:07 10.07.2020 (обновлено: 12:41 10.07.2020)
29494
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) определена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено", — сказал дипломат на онлайн-сессии "Примаковских чтений".
Кроме того, отметил он, США считают необходимым включить в разговор новейшие российские вооружения, что, "по большому счету, означает стучаться в открытую дверь".
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. При этом американский лидер Дональд Трамп говорил о желании выработать новый трехсторонний документ между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли. В свою очередь, Москва выступает за пролонгирование без предварительных условий.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
11:10
Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3
1771665036370
Обсудить 63
Договор СНВ-3Сергей ЛавровКитайВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Вообще в последнее время США ведут себя как гопник в трениках на районе.
10 июля, 12:49
А Андрей Мартынов
14612007167
Если мы пойдем с Путиным, то вы-то просто сдохните в данной парадигме.
10 июля, 13:10
Александр Травкин
3000003
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