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Лавров: Россия не видит для себя выгоды от торговой войны США и Китая
Россия не видит для себя никакой выгоды от торговой войны США и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:06
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сергей лавров, евросоюз, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров: Россия не видит для себя выгоды от торговой войны США и Китая

12:06 10.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Россия не видит для себя никакой выгоды от торговой войны США и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не вижу каких-либо выгод вообще для России от торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Мы здесь выгоды не поимеем ни в отношениях с Евросоюзом, ни в отношениях с Индией", - сказал министр во время онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020".
Лавров также отметил, что противостояние Пекина и Вашингтона не отвечает и интересами ЕС.
"Я считаю, что оно никоим образом не отвечает нашим интересам и интересам Евросоюза, других стран", - заявил он, отметив, что у Брюсселя есть собственные, в том числе экономические интересы, исходя из которых он не во всем будет поддерживать США.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
10:52
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Сергей ЛавровЕвросоюзКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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