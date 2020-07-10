https://ria.ru/20200710/1574159877.html
Лавров: Россия не видит для себя выгоды от торговой войны США и Китая
Россия не видит для себя никакой выгоды от торговой войны США и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:06
2020-07-10T12:06
сергей лавров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, евросоюз, китай, вашингтон (город), сша, в мире